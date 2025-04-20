شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «جرير» إلى 217.3 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وقالت إن على الرغم من انخفاض المبيعات على أساس ربعي بنسبة 5% إلا أن إجمالي الربح شهد انخفاضا أكبر إذ بلغ 14.2% بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية على مبيعات قسم الكمبيوتر والتابلت.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع مصروفات البيع والتسويق، وانخفاض الايرادات الأخرى. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة جرير للتسويق في الربع الأول من 2025 بنسبة 0.9% إلى 217.3 مليون ريال، مقابل 219.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، فإن على الرغم من ارتفاع كل من المبيعات وإجمالي الربح بنسبة 2.7% وبرغم زيادة الإيرادات الأخرى إلا أن صافي الربح قد شهد انخفاضا طفيفا بأقل من 1% بسبب ارتفاع مصروفات البيع والتسويق.وقالت إن على الرغم من انخفاض المبيعات على أساس ربعي بنسبة 5% إلا أن إجمالي الربح شهد انخفاضا أكبر إذ بلغ 14.2% بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية على مبيعات قسم الكمبيوتر والتابلت.وتضمنت الأسباب: ارتفاع مصروفات البيع والتسويق، وانخفاض الايرادات الأخرى.