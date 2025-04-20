شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد نظم الإدارة والتشغيل والتسويق بالمناطق المركزية للأعمال بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربينى يؤكد أهمية أن تكون أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية على مستوى عالمى للحفاظ على هذا المشروع الكبير وما به من استثمارات وأصول وتعظيم العوائد منه

توجه المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لزيارة عدد من مشروعات مناطق الأعمال المركزية بعدة مدن صينية، بهدف الاطلاع على أفضل نظم إدارة وتشغيل وصيانة وتسويق هذه المشروعات، وذلك إستعدادا لبدء تشغيل أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويرافقه عدد من مسئولى الوزارة، ومجموعة "CSCEC" الصينية المنفذة لهذه المشروعات.

وأكد المهندس شريف الشربينى، أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على أحدث نظم الإدارة والتشغيل والصيانة، وكذا التسويق، للاستفادة من هذه التجربة فى مشروعاتنا بمصر، مؤكدا أهمية أن تكون أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مستوى عالمى، للحفاظ على هذا المشروع الكبير، وما به من استثمارات وأصول، وتعظيم العوائد منه.

جدير بالذكر أن المشروعات الرئيسية التي تنفذها الشركة الصينية"CSCEC" فى مصر، لصالح وزارة الإسكان هي: مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الادارية الجديدة، ومشروع المنطقة المركزية بمدينة العلمين الجديدة.

ويتضمن محتوى مشروع تشغيل المنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر، بشكل أساسي ما يلي:

خدمات تشغيل الممتلكات، ويشمل: المبيعات السكنية، تأجير المكاتب وتشغيلها، التأجير التجاري وتشغيله، إدارة الأصول الفندقية، وكذا خدمات المرافق والخدمات المحلية، وتشمل: إدارة المرافق والمعدات، وخدمة العملاء، والأمن، والتنظيف، ومواقف السيارات، وإدارة الطاقة، وما إلى ذلك.