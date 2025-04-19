الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنظم “أسبوع الابتكار” بمركز دعم المنشآت بجدة غدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” غدًا ولمدة سبعة أيام، “أسبوع الابتكار” بمشاركة 40 جهة ممكنة من القطاعين العام والخاص، وذلك بمركز دعم المنشآت بجدة.

وتشمل اللقاءات تحويل الأفكار إلى نماذج أعمال مبتكرة، وفرص الابتكار في نماذج الأعمال التجارية، وأهمية الابتكار في السوق السعودي، والاستثمار في التقنية الحيوية بين الفرص والمخاطر، والابتكار في المشاريع الريادية، وفرص الابتكار التجاري في الصناعة والطاقة، والملكية الفكرية في المملكة، والتشريعات والحماية القانونية، والابتكار والملكية الفكرية.

وتتناول اللقاءات عددًا من المحاور التي تتضمن فرص الابتكار التجاري في الاستدامة البيئية، والابتكار السعودي في قلب التغيير، ومقدمة في الذكاء الاصطناعي واستخداماته في قطاع التأمين، ودور الملكية الفكرية في تحفيز الابتكار؛ بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم قطاعات الابتكار بدعم وتطوير رواد الأعمال في بناء الفريق التقني، وآلية الحصول على الفكرة الريادية، وبراءة الاختراع، وتحويلها إلى مشاريع تجارية.

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