الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 19-4-2025 .. عيار 21 بدون مصنعية بـ 4785 جنيها

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سعر الذهب اليوم السبت 19-4-2025 .. عيار 21 بدون مصنعية بـ 4785 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 19 أبريل 2025 08:00 م

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث بالتزامن مع الرسوم الجمركية الأمريكية، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم
 

عيار 24: 5,469 جنيهًا للجرام.
- عيار 21: 4,785 جنيهًا للجرام.
- عيار 18: 4,101 جنيه للجرام.
 

واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة ، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا  بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.


وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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