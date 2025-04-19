الاقتصاد

استقرار سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم في التعاملات الفورية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

السبت، 19 أبريل 2025 07:22 م

استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم السبت، ليسجل فى البنك المركزي 67.50 جنيه للشراء، و67.71 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.41 جنيه للشراء، و67.90 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الاسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى: 6efd499ed1.jpg
  سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

67.41 جنيه للشراء.


67.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

67.41 جنيه للشراء.


67.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.44 جنيه للشراء.


67.84 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

67.41 جنيه للشراء.


67.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67.41 جنيه للشراء.


67.81 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.47 جنيه للشراء.


67.87 جنيه للبيع.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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