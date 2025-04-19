شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 19-4-2025 بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم السبت 19-4-2025 أمام الجنيه المصري الان خلال التعاملات وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، بالبنك المركزي عند 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع .

و استقر سعر الدولار اليوم السبت، بالبنك الأهلى المصرى عند 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع و فى بنك مصر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع.

وسجل سعر الدولار خلال التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.