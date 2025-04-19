شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 19 -4-2025 .. عيار 18 بدون مصنعية بـ4101 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 19 أبريل 2025 06:05 م
تتاثرأسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي
اسعار الذهب اليوم فى مصر
عيار 24: 5,469 جنيهًا للجرام.
- عيار 21: 4,785 جنيهًا للجرام.
- عيار 18: 4,101 جنيه للجرام.
واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
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