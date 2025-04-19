الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 19 -4-2025 .. عيار 18 بدون مصنعية بـ4101 جنيه

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سعر الذهب اليوم السبت 19 -4-2025 .. عيار 18 بدون مصنعية بـ4101 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 19 أبريل 2025 06:05 م

تتاثرأسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي 

 
اسعار الذهب اليوم فى مصر


عيار 24: 5,469 جنيهًا للجرام.
- عيار 21: 4,785 جنيهًا للجرام.
- عيار 18: 4,101 جنيه للجرام.

 

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا  بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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