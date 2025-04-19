شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 19 -4-2025 .. عيار 18 بدون مصنعية بـ4101 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتاثرأسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي



اسعار الذهب اليوم فى مصر



عيار 24: 5,469 جنيهًا للجرام.

- عيار 21: 4,785 جنيهًا للجرام.

- عيار 18: 4,101 جنيه للجرام.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.