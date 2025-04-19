شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: الاحتفال باليوم الدولي للفتيات في مجال التكنولوجيا 24 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل باليوم الدولى للفتيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2025 فى 24 أبريل تحت شعار "الفتيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق التحول الرقمي الشامل"، واليوم هو مبادرة أطلقها الاتحاد الدولى للاتصالات فى عام 2011 بهدف تشجيع الفتيات والشابات على الاهتمام بالدراسة والعمل فى مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتسليط الضوء على دورهن فى بناء مستقبل رقمى أكثر شمولًا، وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويشهد هذا العام احتفالًا عالميًا ينظم بالتعاون بين رابطة الدول المستقلة ومنطقة الدول العربية، فى كلٍ من بيشكيك، قيرجيزستان، ونواكشوط، موريتانيا، وأيضًا عبر الإنترنت، ويجمع الحدث نخبة من المتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم، مع إمكانية مشاهدة الحدث عبر البث المباشر.

ويهدف هذا الحدث إلى تشجيع الفتيات والشابات على السعى لتحقيق النجاح والتميز فى العالم الرقمى، ويوفر الاحتفال منصة للمسؤولين الحكوميين، وقادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وممثلى شبكة المرأة بالاتحاد الدولى للاتصالات، لتجديد التزامهم بتعزيز الشمول الرقمى بين الجنسين.

ويشارك الأفراد والمؤسسات حول العالم فى الاحتفال بهذا اليوم من خلال فعاليات محلية والمساهمة فى هذا الحراك العالمى.