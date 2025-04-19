شكرا لقرائتكم خبر عن مجمعة المركبات: 100ألف جنيه لكل حالة وفاة فى حادث ملوى بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات صرف 100 ألف جنيه لحالة الوفاة فى حادث الصحراوي الغربي بمركز ملوي بمحافظة المنيا، إثر اصطدام مركبتين.

وقالت المجمعة فى بيان: "تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات باهتمام بالغ نتائج تطورات الحادث المؤسف الذي شهده الطريق الصحراوي الغربي وتحديداً بجوار قرية تونا الجبل بنطاق دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا صباح اليوم السبت الموافق 19/04/2025 على إثر إصطدام سيارة ربع نقل تُقِل عمالاً وأطفالاً بأخرى نصف نقل محملة بالقصب.



يذكر أن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أنه أثناء سير سيارة ربع نقل وإستقلال بعض العمال والأطفال بها بالصندوق الخلفي لها بالطريق الصحراوي الغربي وتحديداً أمام مدخل قرية تونا الجبل بنطاق دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا ، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى اصطدامها بأخرى نصف نقل محملة بالقصب، ونتج عن ذلك مصرع 8 أشخاص وإصابة 22 آخرين حتى الآن.

يذكر أن المجمعة من جانبها اتخذت كافة الإجراءات للوصول للمعلومات عن التغطية التأمينية للمركبات محل الحادث وذلك بعد ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي لدي المجمعة.



وسيتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وأكد إبراهيم لبيب "المدير التنفيذي للمجمعة" على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.

ومن منطلق حرص المجمعة على وصول مبالغ التأمين لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق كلف إبراهيم لبيب مسئولي المجمعة بفرع المنيا تحديداً وكذلك مسئولي المقر الرئيسي وكافة فروع المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات للمضرورين.

وأعرب إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

جدير بالذكر أن المجمعة تقدم باستمرار إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية حفاظاً علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات وطرق الوقاية من الحوادث.

وفي هذا السياق تناشد المجمعة المواطنين بالالتزام بالقوانين المرورية واستخدام وسائل النقل المخصصة والآمنة حفاظاً على سلامتهم، نظراً لعدم توفر وسائل الأمان الكافية حيث أن تلك المركبات مخصصة لنقل البضائع وخلافه فقط، واستخدامها في نقل الأشخاص يُعد مخالفة للقوانين المرورية ويعرض حياة الركاب للخطر.

وأوضح أنه يمكن لأسر المصابين أو المتوفيين التوجه لمقرات المجمعة وفروعها على العناوين التالية

المركز الرئيسي: 44 شارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين – محافظة الجيزة.

التليفون: 02(33047949)

فرع طنطا: مدينة طنطا ٤٢ شارع البحر - برج سيتي مول – الدور السابع – محافظة الغربية.

التليفون:040(3335132-3335131)

فرع المنيا: برج ماجستيك - شارع الجمهورية – الدور الرابع - أمام محطة قطار المنيا – محافظة المنيا.

التليفون:086(2325388-2325389)

فرع الإسماعيلية: برج العشري بلازا – شارع شبين الكوم – أمام مجمع محاكم الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية.

التليفون:064(3169137-3169634)

أو على الموقع الإلكتروني للمجمعة: www.ecip-egypt.org

لتقديم المستندات للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمضرورين.

وأكد على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.