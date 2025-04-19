شكرا لقرائتكم خبر عن المشغولات الذهب.. الجرام يصل 5 آلاف جنيه بعد إضافة المصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعرالذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ في التعاملات الفورية اليوم، وذلك بعد ارتفاع كبير في سعر الذهب خلال الفترة الماضية، مدعومًا بصعود سعر أونصة الذهب لمستويات قياسية، وبلغ سعر جرام الذهب 4785 جنيهًا وبعد إضافة مصنعية المشغولات والتي تبدأ من 150 إلى 350 جنيهًا فيصل السعر إلى 5 آلاف جينه.

شهدت أسواق الذهب العالمي تغيرات كبيرة في ظل التوترات المستمرة في أزمة التعريفات الجمركية بين كل من الولايات المتحدة والصين والتي تسببت في ذعر في الأسواق المالية العالمي لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب، ومن جهة أخرى بدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة وما قد يترتب على هذا من تغيرات في سوق الذهب المحلي على المدى المتوسط.

- عيار 24: 5,469 جنيهًا للجرام.

- عيار 21: 4,785 جنيهًا للجرام.

- عيار 18: 4,101 جنيه للجرام.

حذرت شركة إنفيديا من انخفاض أرباحها بمقدار 5.5 مليار دولار في الربع الأول بسبب القيود الأمريكية الجديدة على تصدير الرقائق إلى الصين، ما يعكس تأثير هذه السياسات على الشركات الأمريكية.

وقد تسببت هذه القيود في خسائر كبيرة بسوق العقود الآجلة الأمريكية، وأثرت سلبًا على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية، نتيجة تزايد المخاوف بشأن إمكانية فقدان السوق الصيني أحد أهم أسواق الرقائق.

رغم هذه التوترات أعلنت إدارة ترامب عن إعفاء مؤقت لمدة 90 يومًا لبعض الدول من الرسوم الجمركية المتبادلة، مع استثناء الإلكترونيات من ضريبة 145% المفروضة على الصين.