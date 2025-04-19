شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو واليوان اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو واليوان

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي، اليوم السبت، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجاري.حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 88 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 81.1371 روبلًا.كما خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.03 روبل، ليبلغ 92.2232 روبلًا.بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 10 كوبيكات، ليصل إلى 11.0889 روبلًا.