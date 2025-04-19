شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر بعد قفزة كبيرة على مدار الأيام الماضية والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ في التعاملات الفورية اليوم، وذلك بعد ارتفاع كبير في سعر الذهب خلال الفترة الماضية، مدعومًا بصعود سعر أونصة الذهب لمستويات قياسية.

شهدت أسواق الذهب العالمي تغيرات كبيرة في ظل التوترات المستمرة في أزمة التعريفات الجمركية بين كل من الولايات المتحدة والصين، والتي تسببت في ذعر في الأسواق المالية العالمي لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب، ومن جهة أخرى بدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة وما قد يترتب على هذا من تغيرات في سوق الذهب المحلي على المدى المتوسط.

أسعار الذهب في مصر

- عيار 24: 5,469 جنيهًا للجرام.

- عيار 21: 4,785 جنيهًا للجرام.

- عيار 18: 4,101 جنيه للجرام.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% ليسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 3357 دولارا للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند 3327 دولارا للأونصة بعد أن افتتح التداولات عند 3222 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

ارتفع الذهب العالمي للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل منذ بداية 2025 ارتفاع بنسبة 26.8%، وسط اقبال كبير في شراء الذهب من البنوك المركزية والأسواق الكبرى.

خلال الأسبوع أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيق بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأساسية، إضافة إلى مراجعة واردات الأدوية والرقائق الإلكترونية، في خطوة تصعيدية للضغط على الصين التي تعد من أبرز مصدري المعادن عالميًا، ما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية.