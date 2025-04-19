شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث فوري فى سعر الريال القطرى اليوم السبت 19-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تطورات سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19 أبريل 2025 ،ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.98جنيه للشراء.

14.05جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.06جنيه للشراء.

14.04جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.06جنيه للشراء.

14.02جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.06جنيه للشراء.

14.03جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.95جنيه للشراء.

14.02جنيه للبيع.



