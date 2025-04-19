المركزي الروسي يواصل رفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 88 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 81.1371 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.03 روبل، ليبلغ 92.2232 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 10 كوبيكات، ليصل إلى 11.0889 روبلًا.

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