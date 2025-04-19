شكرا لقرائتكم خبر عن تستخدمها الصين فى حربها ضد أمريكا.. ما هى المعادن الأرضية النادرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناور الصين في حربها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية بورقة المعادن النادرة التي تحتاحها واشنطن، فما هي تلك المعادن النادرة وأهميتها بالنسبة للصناعات المختلفة لدى أمريكا؟.

وبحسب المعلومات المتاحة من الحكومة الصينية، فإن المعادن الأرضية النادرة هي مجموعة من 17 عنصراً يجمع بينها تشابُه كيميائي، وهي ضرورية في تصنيع العديد من المنتجات فائقة التقنية.

ومن بين هذه المعادن الأرضية النادرة "النيوديميوم، والإيتريوم واليوروبيوم" وتدخل في عدد من الصناعات والمنتجات الاستراتيجية والحيوية، حيث تدخل المعادن الأرضية النادرة في تصنيع كل ما يمكن تشغيله أو إطفاؤه من أجهزة".

وتدخل المعادن النادرة في الصناعات الآتية :

محرّكات السيارات الكهربائية.

محرّكات الطائرات النفاثة.

شاشات أجهزة التليفزيون.

شاشات الكمبيوتر واللاب توب.

تدخل في الرنين المغناطيسي.

مدخل رئيسي التقنيات الدفاعية الأساسية.



وتستخرج الصين حوالي 61 % من المعادن الأرضية النادرة عالمياً، فيما تقوم بتنقية 92 % منها، وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة.

ونجحت الصين في السيطرة على سلسلة التوريد الخاصة بالمعادن الأرضية النادرة، وأنّ باستطاعتها أن تحدّد الشركات التي يمكن أن تستلم الواردات الصينية من المعادن الأرضية النادرة، مما يجعل صناعات وشركات أمريكية خاضعة لقرارات الصين بشأن توفير وإتاحة هذه المعادن.