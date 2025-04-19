شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب بالمصنعية يسجل 38712 جنيهًا في تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت 19 أبريل 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيهًا، ليسجل 38,280 جنيهًا بدون مصنعية، ويضاف رسوم تصنيع تصل 432 جنيهًا، مما يعني أن الجنيه الذهب بالمصنعية يسجل 38712 جنيهًا.

ويُصنع الجنيه الذهب من الذهب عيار 21، الذي بلغ اليوم 4,785 جنيهًا للجرام، ليواصل الذهب الاستمرار في الاتجاه الصعودي الذي يشهده المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

يأتي هذا التحرك في الأسعار متأثرًا بعدة عوامل، من بينها التغيرات العالمية في سعر الأوقية، والتقلبات في أسعار صرف العملات، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق المصرية.

ويُذكر أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر حسب قيمة المصنعية والضريبة، والتي تتفاوت وفقًا لنوع المشغولات الذهبية ومكان البيع.

- عيار 24: 5,469 جنيهًا للجرام.

- عيار 21: 4,785 جنيهًا للجرام.

- عيار 18: 4,101 جنيه للجرام.

- جنيه الذهب (8 جرامات): 38,280 جنيهًا.

هذا التحرك السعري يعكس حالة الترقب التي تسيطر على السوق، وسط توقعات بمزيد من التغيرات خلال الفترة المقبلة.