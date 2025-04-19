شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 19 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت عادل السبت، 19 أبريل 2025 10:30 ص

سجل سعر اليورو اليوم السبت 19 أبريل 2025 استقرارا أمام الجنيه المصرى في آخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.99 جنيه للشراء، و58.16 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.93 جنيه للشراء، و58.38 جنيه للشراء. وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو في البنك المركزي المصري وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.99 جنيه للشراء 58.16 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.93 جنيه للشراء.

58.38 جنيه للشراء. سعر اليورو في بنك مصر سعر اليورو في بنك مصر 57.93 جنيه للشراء.

58.38 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الاسكندرية سعر اليورو في بنك الاسكندرية 57.94 جنيه للشراء. 58.39 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

57.94 جنيه للشراء. 58.40 جنيه للبيع. سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى 57.96 جنيه للشراء.

58.41 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك البركة سعر اليورو في بنك البركة 57.93 جنيه للشراء. 58.38 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر اليورو في بنك قناة السويس 57.96 جنيه للشراء. 58.41 جنيه للبيع.

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