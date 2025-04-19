شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. وزارة المالية تكشف موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لشهري أبريل ومايو 2025، وذلك في إطار حرصها على تيسير عمليات الصرف وتجنب الزحام على ماكينات الصراف الآلي، خاصة مع تزامن المواعيد مع الأعياد والعطلات الرسمية.

وبحسب الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، تبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أبريل اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 أبريل، فيما تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 أبريل.

أما مرتبات شهر مايو، فتبدأ وزارة المالية في صرفها اعتبارًا من الخميس 22 مايو، بينما تُصرف المتأخرات المستحقة أيام 8 و11 و12 مايو.

وأشار خيري إلى أن مستحقات العاملين ستكون متاحة على ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة على المنظومة المالية الإلكترونية، مع مراعاة العطلات الرسمية لضمان انسيابية الصرف.

ودعت الوزارة العاملين إلى عدم التزاحم على ماكينات الـATM، مشددة على أن المرتبات ستظل متاحة للصرف في أي وقت بعد الموعد المحدد لكل جهة، مما يتيح مرونة كاملة للمستحقين دون الحاجة للاندفاع في توقيت معين.