شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول: العامة للبترول تنفذ برنامجا لحفر 75 بئرا × 12 شهرا بحقول غارب والان مع تفاصيل الخبر

في إطار استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية لزيادة الإنتاج المحلي، بدأت الشركة العامة للبترول تشغيل أول حفار حديث من بين ثلاثة حفارات حديثة، بقدرة ألف حصان، تم توفيرها من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، لتكثيف أعمال حفر آبار الإنتاج البترولي في حقول غارب بالصحراء الشرقية.

تأتي هذه الخطوة في اطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة لرفع معدلات الإنتاج، وذلك بمتابعة مستمرة من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، دعما لجهود الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة وتعظيم الاستفادة من قدراتها ، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية .

وأوضح المهندس محمد عبدالمجيد رئيس الشركة العامة للبترول في تقرير الي الوزارة و هيئة البترول لمتابعة مستجدات الأعمال أن الحفارات الجديدة تتميز بكفاءة تشغيلية عالية وسرعة إنجاز الآبار إلى جانب سهولة الحركة بين المواقع وبتكلفة أقل، وهو ما يسهم في تنفيذ الخطط بأعلى كفاءة وبأساليب اقتصادية.

وأضاف أن الشركة تنفذ حاليا برنامج حفر مكثف بدعم ومتابعة من الهيئة المصرية العامة للبترول، يستهدف حفر 75 بئرًا خلال 12 شهرًا في حقول غارب ، لإضافة نحو 7500 برميل يوميًا ورفع إجمالي الإنتاج منها إلى 9000 برميل يوميًا بسواعد مهندسي وفنيي الشركة العامة للبترول.