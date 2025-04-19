شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تطورت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت أسعار الذهب تعاملات اليوم السبت 19 أبريل 2025 في السوق المصرية على استقرار واضح، محافظة على نفس المستويات التي سجلتها بنهاية تداولات يوم أمس، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المتعاملين لأي تحركات مفاجئة على الساحة العالمية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية الدولية، والتي قد تنعكس سريعًا على أسعار المعدن النفيس محليًا.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المصرية صباح اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 5463 جنيهًا.

عيار 21: 4780 جنيهًا.

عيار 18: 4097 جنيهًا.

جنيه الذهب: 38240 جنيهًا.



أونصة الذهب: 3327 دولارًا.

وتظل أسعار الذهب في مصر مرتبطة بشكل مباشر بعدة عوامل، أبرزها تحركات السوق العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب حجم المعروض المحلي ومدى إقبال المستهلكين على الشراء أو البيع.