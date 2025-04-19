شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة في ثالث أسبوع من إبريل.. أبرزها انعقاد عمومية 11 شركة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري، انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ11 شركة، تناقش أغلبها اعتماد نشاط الشركات ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات، وكذلك توزيع شركات دلتا للطباعة والتغليف، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والمهندس للتأمين.

تبدأ أحداث البورصة اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي للنظر في الطلب المقدم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن انتخاب مجلس إدارة جديد، وكذلك تعيين مراقب حسابات ثاني للشركة، واعتماد محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 فبراير، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في التبرع في حدود المسموح به خلال عام 2025، والبحث عن شركات تطوير عقاري ذات كفاءة عالية للانتهاء من مشروع العين السخنة وتسليمه.

وفي نفس اليوم تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب، للنظر في اعتماد القوائم المالية المعدلة عن الفترة المنتهية في 30 نوفمبر عام 2024، وزيادة رأس المال المرخص به من 315 مليون جنيه إلى 11.4 مليار جنيه، وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 81.5 مليون جنيه إلى 2.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه بواقع 28 سهمًا لكل سهم بإصدار عدد 22.8 مليون سهم قيمة كل سهم 10 قروش، ويتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا أو/و الأرصدة الدائنة مستحقة الأداء للمساهمين.

وفي اليوم التالي تعقد الجمعية العامة العادية لشركتي أصول إي إس بي للوساطة في الأوراق المالية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ويوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل تعقد شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، وفي نفس اليوم ينتهي الحق في التوزيع كوبون شركتي دلتا للطباعة والتغليف، والتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس.

ويوم الأربعاء الموافق 23 أبريل، تعقد الجمعية العامة العادية لشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والدلتا للتأمين، والحديد والصلب المصرية، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والكابلات الكهربائية المصرية، ويختتم الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة العالمية للاستثمار والتنمية، وتوزيع شركة المهندس للتأمين القسط الثاني بقيمة 0.2142857143 جنيه.