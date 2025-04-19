شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قرار خفض الفائدة.. هبوط قطاع البنوك بالبورصة بنسبة 3.7% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 11.1%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 8.6%، يليه قطاعا مواد البناء، والتجارة والموزعون بنسبة 4.2%، 4%، على التوالي، وصعدت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.9%، 3.7%، 3.6%، على الترتيب.

وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.8%، وزاد قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات التعليمية بنسبة 2.2%، 2.1%، على التوالي، ونما قطاع العقارات بنسبة 1.6%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3%، وأخيرًا قطاع المقاولا والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، فيما تراجع قطاعا البنوك، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.7%، 2.5%، على التوالي.

وجاء تراجع قطاع البنوك، قبل قرار البنك المركزي المصري بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، بواقع 2.25%، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31062.95 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 9036.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 12367.83 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 38769.35 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.09% ليغلق عند مستوى 11528.02 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 26.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.257 تريليون جنيه إلى 1.277 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 394.6 مليار جنيه إلى 402.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2%.