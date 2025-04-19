شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 أبريل 2025: استقرار وترقب للأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

حافظت أسعار الذهب في السوق المصرية على استقرارها في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، مسجلة نفس المستويات التي أغلقت عليها تداولات الأمس.

ويشهد السوق المحلي حالة من الهدوء في نشاط البيع والشراء، بينما تترقب الأوساط الاقتصادية أي تطورات عالمية جديدة قد يكون لها تأثير على أسعار المعدن الأصفر.

وسجلت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم القيم التالية:

عيار 24: 5463 جنيهًا.

عيار 21: 4780 جنيهًا.

عيار 18: 4097 جنيهًا.

جنيه الذهب: 38240 جنيهًا.



أونصة الذهب: 3327 دولارًا.

وتتأثر الأسعار المحلية بشكل مباشر بتقلبات الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى ديناميكيات العرض والطلب داخل البلاد.