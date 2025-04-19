شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 أبريل 2025 مع التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

استهلت أسعار الذهب تعاملات اليوم السبت 19 أبريل 2025 في السوق المحلية المصرية عند نفس مستوياتها التي سجلتها مساء أمس، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، وتترقب الأسواق أي مستجدات على الساحة العالمية قد تؤثر على حركة المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24: 5463 جنيهًا.

عيار 21: 4780 جنيهًا.

عيار 18: 4097 جنيهًا.

جنيه الذهب: 38240 جنيهًا.



أونصة الذهب: 3327 دولارًا.

وتُعد أسعار الذهب في السوق المحلية انعكاسًا مباشرًا للتغيرات في الأسعار العالمية، بالإضافة إلى تحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وعوامل العرض والطلب المحلي.

وفي تعليقه على استقرار الأسعار، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن السوق يشهد حالة من الترقب، مع إحجام نسبي من المستهلكين عن الشراء في ظل الأسعار الحالية، مشيرًا إلى أن التحركات الحقيقية قد تبدأ مع عودة الزخم في الأسواق العالمية الأسبوع المقبل.