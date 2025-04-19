شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تختبر السيارة نيسان قشقاي 2025 الجديدة على مدار 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

وجهت شركة " نيسان مصر " دعوتها لجريدة وموقع " الخليج 365 " لإجراء تجربة للسيارة الجديدة كليا " نيسان قشقاي 2025 " تحديدا طراز " تكنا " .

وقامت الزميلة " أماني سمير" مسئولة ملف السيارات في " الخليج 365 " بإجراء التجربة ، يتم تقديم السيارة " نيسان قشقاي 2025 " عبر 4 فئات في السوق المحلية حيث ينتمي طراز " قشقاي" لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وإليكم أبرز المواصفات والأسعار للسيارة نيسان قشقاي 2025

Accenta

مليون و450 ألف جنيه

Accenta 2 Tone

مليون و470 ألف



Tekna

مليون و530 ألف



Tekna 2 tone

مليون و550 ألف

محرك السيارة نيسان قشقاي 2025 :

مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي “تيربو”، يخرج قوة قدرها 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT” تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 8.9 ثانية ويبلغ متوسط استهلاك المركبة من الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت سيارات " نيسان قشقاي " بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من بينها " عدد 6 وسائد هوائية " ، وفرامل مانعة للانغلاق و توزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، و فرامل يد كهربائية، وتنظيم مؤازرة الفرامل الإلكتروني، ونظام العزم التفصيلي لتماسك السيارة على الطريق، نظام تحذير لأحزمة الأمان الأمامية والخلفية، نظام الفرامل المؤقت، ونظام الفرامل الطارئة الذكي وفرامل طوارئ للتوقف قبل الاصطدام، ونظام التنبيه من الخروج عن الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير المسافة الأمامي والخلفية، ونظام تفعيل الإضاءة العالمية أوتوماتيكيًا .



زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها «نظام مثبت سرعة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، مفتاح ذكي – إمكانية دخول السيارة دون مفتاح ، وبرنامج قيادة متعددة، ومصابيح ضباب led أمامية وخلفية - مصابيح LED نهارية- مصابيح LED كاملة .

دعمت ببعض الكماليات الأخرى، ومنها " مرايات كهربائية وأتوماتيكيًا للطي، شاشة معلوماتية بلوحة العدادات ٧ بوصات، ومكيف مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وفرش المقاعد من القماش، مسند يد أمامي وخلفي، وجنوط رياضية ١٧ بوصة، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، ومخارج USB خلفية للشحن .



إضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات ضوء ومطر، وفتحة سقف بانوراما زجاجي، وزجاج خلفى داكن اللون، ومرايات داخلية ذاتية التعتيم، وعجلة القيادة مكسو بالجلد، وشاشة وسائط 8 بوصات مدعمة بالاتصال عبر أجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – كاميرا للرؤية الخلفية، وتكييف هواء ثنائي المناطق، ونظام مثبت السرعة الذكي، إضاءة أمامية متأقلمة، ونظام الكشف عن النقاط العمياء عن الركن، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بذاكرة تخزين، وكاميرات 360 درجة، وإمكانية ضبط مستوى المقاعد كهربائيًّا مزودة بسخانات مع تزويدها، ونظام دعم القطنية بمقعد السائق، خاصية التدليك والتدفئة بالمقاعد الأمامية، وشاشة وسائط 9 بوصات مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول آبل كار بلاي، وفرش المقاعد من الجلد “النابا”، و شاشة عدادات 12.3 بوصة، و جنوط رياضية 19 بوصة، وغيرها .

انطباعات شخصية عن السيارة :

قالت أماني سمير مسئول ملف السيارات في " الخليج 365 " والتي قامت بإختبار السيارة أن السيارة منذ الوهلة الأولي تخطف الأنظار، كما أن حجمها يجعلها سهلة القيادة خاصة في الزحام مقارنة بالسيارات كبيرة الحجم ، بالإضافة إلي أن عوامل السلامة والأمان يجعلا منها إختيار جيد لراغبي السيارات الأكثر امانا ، بالإضافة إلي أن التربو للمتور 1300 سي سي يعطي سرعة هائلة منذ لمس دواسة البنزين، ولا نستطيع إغفال الدور الكبير للفرامل المجهزة والتي تجعل السيارة تتوقف فورا بمجرد ملامستها دون الشعور بأي إزعاج حقيقي، السيارة جيدة للأسرة المكونة من 4 أفراد ولكنها ليست من السيارات العائلية الكبيرة أو المقاعد المتعددة، كما أن شنطة السيارة جيدة وتناسب احتياجات في السفر .



الخليج 365 تختبر السيارة نيسان قشقاي 2025 (3)



الخليج 365 تختبر السيارة نيسان قشقاي 2025 (4)



الخليج 365 تختبر السيارة نيسان قشقاي 2025 (5)



الخليج 365 تختبر السيارة نيسان قشقاي 2025 (6)



الخليج 365 تختبر السيارة نيسان قشقاي 2025 (1)