شكرا لقرائتكم خبر عن 51.06 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم السبت 19 أبريل 2025 بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار اليوم السبت 19 أبريل 2025 بالبنك الأهلى المصرى 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع ، وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع، وفى بنك مصر سجل سعر الدولار 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء و51.16 البيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

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