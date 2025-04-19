شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في مصر صباح اليوم السبت 19 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استهلت أسعار الذهب تعاملات اليوم السبت 19 أبريل 2025 في السوق المحلية المصرية عند نفس مستوياتها التي سجلتها مساء أمس، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، وتترقب الأسواق أي مستجدات على الساحة العالمية قد تؤثر على حركة المعدن الأصفر.



وجاءت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم على النحو التالي: وجاءت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم على النحو التالي: عيار 24: 5463 جنيهًا.

عيار 21: 4780 جنيهًا.

عيار 18: 4097 جنيهًا.

جنيه الذهب: 38240 جنيهًا.



أونصة الذهب: 3327 دولارًا.

وتُعد أسعار الذهب في السوق المحلية انعكاسًا مباشرًا للتغيرات في الأسعار العالمية، بالإضافة إلى تحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وعوامل العرض والطلب المحلي، ويراقب المتعاملون تطورات الأسواق الدولية التي تشهد حالة من الترقب لقرارات اقتصادية قد تؤثر على حركة الذهب خلال الأيام المقبلة.