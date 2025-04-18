شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18-4-2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4780 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر، تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع الرسوم الجمركية الأمريكية، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5463 جنيهًا

عيار 21: 4780 جنيهًا

عيار 18: 4097 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38240 جنيهًا

أونصة الذهب: 3827 دولارًا.

واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.