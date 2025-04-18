شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع تاريخي.. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر الآن والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة، بعد الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم 18 أبريل 2025، في السوق المصري استجابة لتحركات بورصة الذهب عالميًا 3327 دولارًا.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24: 5463 جنيهًا.

عيار 21: 4780 جنيهًا.

عيار 18: 4097 جنيهًا.

جنيه الذهب: 38240 جنيهًا.



أونصة الذهب: 3327 دولارًا.

الذهب قد ارتفع منذ بداية العام بنسبة 26.8% بدعم من التوترات الجيوسياسية والتوترات المتعلقة بتأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي زادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

التراجع يوم أمس في مستويات الذهب كان بسبب عمليات البيع لجني الأرباح التي قام بها المستثمرين بعد تسجيل الذهب لمستويات تاريخية وقبل بدء السوق لعطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب عطلة الأسواق اليوم الجمعة.



الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بدعم من أمر الرئيس الأمريكي ترامب بفتح تحقيق في رسوم جمركية محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية، بالإضافة إلى مراجعات لواردات الأدوية والرقائق، يعود الارتفاع الأخير في أسعار الذهب بشكل كبير إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وقوة طلب البنوك المركزية، واستمرار المخاوف بشأن التضخم.

كما تزايد الطلب على الذهب أيضاً بعد الانخفاض الكبير في الأسهم العالمي بقيادة سهم شركة إنفيديا عملاق صناعة الإلكترونيات وذلك بعد تحذير الشركة يوم الثلاثاء من أنها تواجه انخفاضًا في أرباح الربع الأول بقيمة 5.5 مليار دولار بسبب القيود الأمريكية الجديدة على صادرات الرقائق إلى الصين.



كما أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة في البورصة المدعومة مادياً قد سجلت ارتفاع في التدفقات النقدية الداخلة لها خلال الأسبوع المنتهي في 11 ابريل بمقدار 52.1 طن ذهب، وهو أعلى مستوى للتدفقات في سبع أسابيع.

بينما جذبت صناديق الاستثمار المتداولة في الصين المدعومة بالذهب 772 مليون دولار في مارس، مما رفع إجمالي الأصول المدارة إلى 14 مليار دولار، وارتفعت حيازاتها بمقدار 7.7 طن لتصل إلى 138 طنًا، لتتجاوز استثمارات الربع الأول بأكمله، وتتجاوز التدفقات الواردة التي سجلتها الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة.