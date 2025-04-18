شكرا لقرائتكم خبر عن "فوربس" تختار أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية بقائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا فى الشرق الأوسط لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، ضمن قائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2025، في تقدير مستحق لجهوده القيادية المتواصلة.

وتتويجًا لمسيرته المهنية ودوره البارز في قيادة شركة هايد بارك العقارية، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، نحو تحقيق نمو استثنائي في محفظة مشروعاتها، وترسيخ مكانتها كأحد أنجح المطورين العقاريين في السوق المصري.

وجاء أمين سراج، ضمن القائمة التي تضم نخبة من كبار شخصيات القطاع العقاري في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وذلك تقديرًا لرؤيته الطموحة في قيادة شركة هايد بارك العقارية للتطوير نحو تقديم منتجات عقارية مبتكرة ومتكاملة، تلبي تطلعات شرائح متنوعة من العملاء. فيما تعكس هذه المكانة البارزة الإنجازات المتسارعة التي حققتها الشركة خلال السنوات الأخيرة، وتضم محفظة هايد بارك عددًا من أبرز المشروعات العقارية في السوق المصري.

ولفتت "فوربس"، إلى نجاح أمين سراج في قيادة شركة هايد بارك العقارية للتطوير خلال عام 2024، لتسجيل نموًا ملحوظًا في حجم المبيعات بنسبة 83% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المكتملة حتى فبراير 2025 نحو 10,909 وحدة، ويجرى حاليًا تطوير 22,034 وحدة إضافية، بإجمالي تكاليف استثمارية باقية تبلغ 241 مليار جنيه مصري، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي والمالي للشركة، وقدرتها على التوسع بثبات في مشروعاتها الاستراتيجية.

يعكس هذا التصنيف نجاح هايد بارك في تطوير محفظة مشروعات قوية وفق أعلى معايير الجودة، مدعومة بـاستراتيجية نمو واضحة عززت مكانتها بين كبار المطورين العقاريين في مصر والمنطقة. ومن أبرز مشروعاتها: هايد بارك القاهرة الجديدة باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه، ونسبة تنفيذ بلغت 65%، وSea Shore برأس الحكمة بمساحة 239 فدان الذي حقق مبيعات قياسية، بالإضافة إلى مشاريع بمدينة السادس من أكتوبر (تاوني – جاردن ليك – 57 فدان) بإجمالي مساحة تصل إلى 157 فدانًا، و مشروع هايد بارك سنترال بالتجمع السادس بمساحة 220 فدان، هذا إلى جانب إلى المشاريع الجديدة المتكاملة التي تم البدء في الاستحواذ عليها عام 2024 بطريقة غير مباشرة من خلال إحدى الشركات التابعة (المملوكة بالكامل) لشركة لهايد بارك، وهو مشروع حكايات التجمع.

نبذة عن شركة هايد بارك العقارية للتطوير:

تأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير عام 2007 تحت اسم داماك العقارية للتطوير ش.م.م، هايد بارك مملوكة بشكل مشترك من قبل مجموعة مرموقة من شركات ومؤسسات الاستثمار والتطوير المصرية، وهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 36.9%، البنك الأهلي المصري NBE بنسبة 24%، الشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 18.2%، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 20.88%، وشركة التعمير للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 0.02%. ويبلغ رأس مال شركة هايد بارك العقارية للتطوير 1.84 مليار جنيه، وتمتلك 4 مشروعات كبرى وهي: هايد بارك القاهرة الجديدة بشرق القاهرة، ومشروعي تاوني وجاردن لايك بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع سي شور بالساحل الشمالي، بالإضافة إلى الأراضي الجديدة التي تم البدء في الاستحواذ عليها خلال عام 2024 والمتمثلة في مشروع سنترال بالتجمع السادس و 57 فدانًا بالسادس من أكتوبر، و مشروع حكايات التجمع في القاهرة الجديدة.

بالإضافة إلى ما سبق تم تأسيس عدد من الشركات التابعة ذات الصلة بأنشطة الشركة بغرض زيادة التخصص والتوسع في تلك الأنشطة:

شركة فاوندرز للتسويق العقاري:

شركة فاوندرز للتسويق العقاري (ش.م.م) تم تأسيسها في 2020 برأس مال مصدر ومدفوع بلغ 20 مليون جنيه مصري. وتتركز نشاط الشركة على التسويق والاستثمار العقاري.

شركة هايد بارك لإدارة المنشآت الرياضية:

شركة هايد بارك لإدارة المنشآت الرياضية (ش.م.م) تم تأسيسها في 2020 برأس مال مصدر ومدفوع بلغ 600 مليون جنيه مصري.

وتتركز نشاط الشركة على امتلاك وإدارة المنشآت الرياضية المملوكة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير”.

شركة هايد بارك لإدارة و صيانة المنشآت:

شركة هايد بارك لإدارة وصيانة المنشآت (ش.م.م) تم تأسيسها في 2023 برأس مال مصدر ومدفوع بلغ 10 ملايين جنيه مصري.

وتتركز نشاط الشركة على تقديم خدمات الصيانة والإدارة للمجتمعات السكنية المملوكة لشركة “هايد بارك العقارية للتطوير”.