شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ41 ريالا والان مع تفاصيل الخبر

سجلت اسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان تراجعا طفيفا مقارنة بسعر أمس، حيث سجل عيار 24 سعر 41 ريالا مقارنة بـ41.075 ريال سعر أمس بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، ووسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 41.100 ريال

عيار 22 سجل 37.675 ريال

عيار 21 سجل 35.950 ريال

عيار 18 سجل 30.825 ريال

عيار 14 سجل 23.975 ريال

عيار 12 سجل 20.550 ريال

الاونصة1278.275 ريال

الجنيه الذهب287.675 ريال

الأونصة بالدولار3328.23 دولار

مع إغلاق الأسواق يوم الجمعة بسبب عطلة عيد الفصح الطويلة، أقدم المستثمرون على جني بعض الأرباح يوم الخميس بعد أن بلغ الذهب مستوى قياسيًا جديدًا متجاوزًا 3350 دولارًا للأونصة. وعلى الرغم من أن الذهب يبدو في حالة شراء مفرط، إلا أن بعض المحللين أكدوا أن السوق لا يزال في اتجاه صاعد قوي.

ورغم ضغوط البيع، حافظ الذهب على دعم قوي حول مستوى 3300 دولار. وسُجّل آخر تداول للذهب الفوري عند 3327 دولارًا للأونصة، بارتفاع يقارب 2.5% خلال الأسبوع.

واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة ، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وما زال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.