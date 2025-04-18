شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ41 ريالا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ حسام الشقويرىالجمعة، 18 أبريل 2025 02:00 م
سجلت اسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان تراجعا طفيفا مقارنة بسعر أمس، حيث سجل عيار 24 سعر 41 ريالا مقارنة بـ41.075 ريال سعر أمس بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، ووسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.
سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 41.100 ريال
عيار 22 سجل 37.675 ريال
عيار 21 سجل 35.950 ريال
عيار 18 سجل 30.825 ريال
عيار 14 سجل 23.975 ريال
عيار 12 سجل 20.550 ريال
الاونصة1278.275 ريال
الجنيه الذهب287.675 ريال
الأونصة بالدولار3328.23 دولار
مع إغلاق الأسواق يوم الجمعة بسبب عطلة عيد الفصح الطويلة، أقدم المستثمرون على جني بعض الأرباح يوم الخميس بعد أن بلغ الذهب مستوى قياسيًا جديدًا متجاوزًا 3350 دولارًا للأونصة. وعلى الرغم من أن الذهب يبدو في حالة شراء مفرط، إلا أن بعض المحللين أكدوا أن السوق لا يزال في اتجاه صاعد قوي.
ورغم ضغوط البيع، حافظ الذهب على دعم قوي حول مستوى 3300 دولار. وسُجّل آخر تداول للذهب الفوري عند 3327 دولارًا للأونصة، بارتفاع يقارب 2.5% خلال الأسبوع.
واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة ، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
وما زال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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