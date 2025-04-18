شكرا لقرائتكم خبر عن 67.96 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا قويًّا، بأكثر من 3% مدعومة بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووسط تزايد مخاوف تتعلق بالإمدادات بعد أن فرضت واشنطن مزيدا من العقوبات لتقليص صادرات النفط الإيرانية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.11 دولار أو 3.2% إلى 67.96 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.21 دولار أو 3.54 % إلى 64.68 دولار للبرميل ،وارتفع الخامان بنحو 5% خلال الأسبوع ليحققا أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وعبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن تفاؤلهما بشأن تسوية التوتر التجاري الذي أثر سلبًا على العلاقات الأمريكية الأوروبية.

وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو، إن التوصل إلى صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي قد يحد من تأثير رسوم ترامب الجمركية على الطلب.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية، بما شمل مصفاة نفط صغيرة مستقلة تتخذ من الصين مقرًّا، مما يزيد من الضغط على طهران وسط محادثات بشأن برنامجها النووي.

كما فرضت واشنطن عقوبات إضافية على عدد من الشركات والسفن التي قالت إنها مسؤولة عن تسهيل وصول شحنات نفط إيرانية للصين في إطار أسطول الظل.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنها تلقت خططًا محدثة من العراق وكازاخستان ودول أخرى لإجراء المزيد من تخفيضات الإنتاج لتعويض تجاوز الحصص المتفق عليها.