شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الجمعة 18-4-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

وفى بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.06 جنيه للشراء 51.16 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة، واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:



دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

51.05 جنيه للشراء.

51.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

51.08 جنيه للشراء.

51.18 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



51.10 جنيه للشراء.

51.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.