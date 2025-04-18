شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 18-4-2025 بالبنك الأهلى عند 13.88جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى الجمعة، 18 أبريل 2025 01:30 م

بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك، سجل سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 18-4-2025، وبلغ متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.89 جنيه للشراء، 13.93 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصرى سعر 13.88 جنيه للشراء، 13.92 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

الدرهم الإماراتى سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 13.89 جنيه للشراء. 13.93 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 13.88 جنيه للشراء. 13.92 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 13.88 جنيه للشراء. 13.92 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 13.89 جنيه للشراء. 13.93 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 13.91 جنيه للشراء. 13.94 جنيه للبيع. الدرهم الإماراتى سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة 13.90 جنيه للشراء. 13.92 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس 13.87 جنيه للشراء. 13.92 جنيه للبيع.

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