شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسجيل مستويات عالية.. سعر الذهب اليوم 18 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أغلق سعر أونصة الذهب العالمي على انخفاض خلال تداولات يوم أمس الخميس، وذلك قبل أن يتوقف التداول على السلع في الأسواق المالية العالمية بسبب عطلة الأسواق اليوم الجمعة، بينما تظل تداولات الذهب بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله يوم أمس.

وسجل الذهب أمس أعلى مستوى تاريخي عند 3357 دولارا للأونصة قبل أن يغلق على انخفاض بنسبة 0.5% ليغلق عند المستوى 3327 دولار للأونصة، ليسجل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2.8%.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5451 جنيهاً

عيار 21: 4770 جنيهاً

عيار 18: 4088 جنيهاً

جنيه الذهب: 38160 جنيهاً

ويكون الذهب قد ارتفع منذ بداية العام بنسبة 26.8% بدعم من التوترات الجيوسياسية والتوترات المتعلقة بتأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي زادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن، وفق جولد بيليون.

التراجع يوم أمس في مستويات الذهب كان بسبب عمليات البيع لجني الأرباح التي قام بها المستثمرين بعد تسجيل الذهب لمستويات تاريخية وقبل بدء السوق لعطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب عطلة الأسواق اليوم الجمعة.