شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات MINI Cooper خماسية الأبواب الجديدة في السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات ، الوكيل الرسمي لسيارات " MINI " في مصر، عن وصول الطراز " MINI Cooper 5-Door" الجديدة كليًّا إلى السوق المصرية، وهو ثالث أعضاء عائلة " ميني" الجديدة الذي يتم طرحها في مصر، بعد الإطلاق السابق لكل من

MINI Countryman وMINI Cooper 3-Door .

وعن أسعار السيارة MINI Cooper 5-Door الجديدة كليًا في السوق المصرية فهي تأتي بسعر 2٬275٬000 جنيه مصري.

وعن الكماليات الخارجية للسيارة فبها غطاء المحرك القصير، والمصابيح الأمامية والخلفية متغيِّرة الشكل التي تَعرض أوضاع إضاءة مختلفة، والعجلات قياس 17 بوصة، بالإضافة إلى خيارات ألوان مختلفة للسقف، تتضمّن اللون الأسود أو الأبيض أو الأزرق متدرّج الألوان الذي هو خليط مِن ثلاثة ألوان مختلفة معًا، وأخيرًا لون الهيكل الخارجي نفسه زادت أبعاد MINI Cooper 5-Door .

زاد طول قاعدة عجلات السيارة ميني كوبر ذات الخمس مقاعد بمقدار 72 ملم، بينما زاد الطول الإجمالي بمقدار 172 ملم، مقارنة بالنسخة ثلاثية الأبواب، مما أتاح مساحات أكبر داخل المقصورة التي تستوعب خمسة ركّاب بالغين بكل سهولة ويُسر حتى مع الرحلات الطويلة.



وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية التي توفّر مقاعد لخمسة ركّاب بالطرازMINI Cooper5-Door ، فإنها لازال يَغلُب عليها طابع البساطة الذي سبق ورأيناه مع النسخة ثلاثية الأبواب، علمًا بأن مقصورة الموديلين الشقيقين مستوحاة بدورها مِن سيارة MINI Cooper الكلاسيكية الأصلية في خمسينيات القرن الماضي. بمجرد الدخول إلى المقصورة، أول ما يشدّ الانتباه هو تلك الشاشة المستديرة الجديدة فئة OLED قياس ٩.٤ بوصات التي تتوسّط لوحة القيادة، وهي تعمل عمل شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي ولوحة العدادات الرقمية. تعمل هذه الشاشة الرقمية المتطوّرة بأحدث أنظمة التشغيل العائدة للعلامة البريطانية MINI Operating System 9

، كما توفر سبعة أوضاع مختلفة MINI Experience Modes



تتضمّن السيارة مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مختلفتين، ونظام الدخول السهل دون استخدام المفاتيح التقليدية، وشاحن المحمول اللاسلكي، وفتحة السقف البانورامية، وعجلة القيادة الرياضية المزوّدة بخاصية التدفئة، والمقاعد الرياضية المكسوة بجلد Vescin، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (Head-Up Display)

، بخلاف المقاعد الرياضية الأمامية التي يُمكن التحكم في وضعيتها يدويًّا، وغيرها.



وبالنسبة لتجهيزات السلامة والأمان بالنسخة خماسية الأبواب من MINI Cooper ، فنجدها تضمّ العديد من الأنظمة الإلكترونية المتطوِّرة، أبرزها باقة أنظمة Active Guard التي تشمل نظام التحذير من الاصطدامات الأمامية مع إمكانية التدخّل بالكبح، ونظام التحذير عند الانعطاف يسارًا مع خاصية الكبح، وكذلك نظام المساعدة بمراوغات التوجيه لتجنّب اصطدام أمامي حتمي Evasion Assistant

هناك كذلك أنظمة سلامة وأمان مميّزة أخرى مثل مؤشر تآكل وسادة الكبح، ونظام التحكُّم الديناميكي بالمكابح (DBC)، ونظام التحكُّم الإلكتروني بالثبات (DSC)، ونظام التحكم في السيارة أثناء الانعطاف بتفعيل الكَبح (CBC)، وأيضًا نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، وإطارات تسير بعد انثقابها، بخلاف الوظائف المساعدة لاصطفاف السيارة.

تتوافر MINI Cooper خماسية الأبواب الجديدة كليًّا في مصر بمحرك سعة ١.٥ لترات مِن ثلاث أسطوانات مع شاحن توربيني بقدرة ١٥٦ حصانًا و٢٣٠ نيوتن-متر مِن عزم الدوران. يأتي هذا المحرك القوي متصلًا بعلبة تروس أوتوماتيكية سباعية النسب (ستيبترونيك)، وهو قادر على دفع السيارة الهاتشباك الرياضية خماسية الأبواب من السكون إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة في غضون ٨ ثوان، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢٢٥ كلم/ساعة.



