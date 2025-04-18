شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 فى الكويت.. عيار 24بـ32.800 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 32.800 دينار مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ 32.725 دينار بالتزامن مع اعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،



سعر الذهب اليوم فى الكويت



عيار 24 سجل 32.800 دينار

عيار 22 سجل 30.075 دينار

عيار 21 سجل 28.700 دينار

عيار 18 سجل 24.600 دينار

عيار 14 سجل 19.125 دينار

عيار 12 سجل 16.400 دينار

الاونصة1020.200 دينار

الجنيه الذهب229.600 دينار

الأونصة بالدولار3328.23 دولار

مع إغلاق الأسواق اليوم الجمعة بسبب عطلة عيد الفصح الطويلة، أقدم المستثمرون على جني بعض الأرباح يوم الخميس بعد أن بلغ الذهب مستوى قياسيًا جديدًا متجاوزًا 3350 دولارًا للأونصة. وعلى الرغم من أن الذهب يبدو في حالة شراء مفرط، إلا أن بعض المحللين أكدوا أن السوق لا يزال في اتجاه صاعد قوي.

ورغم ضغوط البيع، حافظ الذهب على دعم قوي حول مستوى 3300 دولار. وسُجّل آخر تداول للذهب الفوري عند 3327 دولارًا للأونصة، بارتفاع يقارب 2.5% خلال الأسبوع.

و في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.