شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، وسجل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.99 جنيه للشراء، و58.16 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.93 جنيه للشراء، و58.38 جنيه للشراء.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو أمام الجنيه 57.94 جنيه للشراء، 58.39 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك التجارى الدولى 57.94 جنيه للشراء، 58.40 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.99 جنيه للشراء

58.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.93 جنيه للشراء.

58.38 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

57.93 جنيه للشراء.



58.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.94 جنيه للشراء.

58.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

57.94 جنيه للشراء.

58.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.96 جنيه للشراء.



58.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.93 جنيه للشراء.

58.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.96 جنيه للشراء.

58.41 جنيه للبيع.