شكرا لقرائتكم خبر عن مع مخاوف من أسعار الفائدة.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت" عند الإغلاق الخميس، مع تقييم المستثمرين للتقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية، والمخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة.وصعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.13% ليغلق عند 5282.70 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ناسداك" 0.13% إلى 16286.45 نقطة.وخسر مؤشر "داو جونز" الصناعي 1.33% إلى 39142.23 نقطة.