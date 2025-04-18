الاقتصاد

مع مخاوف من أسعار الفائدة.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت" عند الإغلاق الخميس، مع تقييم المستثمرين للتقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية، والمخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة.
وصعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.13% ليغلق عند 5282.70 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ناسداك" 0.13% إلى 16286.45 نقطة.
وخسر مؤشر "داو جونز" الصناعي 1.33% إلى 39142.23 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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