شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تسجل أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعد مؤشر الأسهم اليابانية "نيكي" واحدًا بالمئة اليوم الجمعة، ليختتم أفضل أسبوع له في ثلاثة أشهر. ولامس "نيكي" أعلى مستوى في أسبوعين عند 34758.97 نقطة، قبل أن ينهي اليوم مرتفعًا 1.03% إلى 34730.28 نقطة، مع أن الفتور ساد المعاملات بعض الشيء بسبب عطلة معظم الأسواق الأخرى.وصعد "نيكي" 3.41% هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ 20 يناير، ليعكس الاتجاه بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.14%.