الاقتصاد

انخفاض 9 قروش خلال أسبوع.. سعر الدولار اليوم الجمعة 18-4-2025 أمام الجنيه

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  • انخفاض 9 قروش خلال أسبوع.. سعر الدولار اليوم الجمعة 18-4-2025 أمام الجنيه 1/3
  • انخفاض 9 قروش خلال أسبوع.. سعر الدولار اليوم الجمعة 18-4-2025 أمام الجنيه 2/3
  • انخفاض 9 قروش خلال أسبوع.. سعر الدولار اليوم الجمعة 18-4-2025 أمام الجنيه 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 18 أبريل 2025 12:00 م

هبط سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 9 قروش خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، وبلغ سعر الدولار اليوم الجمعة 18-4-2025، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، فى البنك المركزى المصرى 51.05 جنيه للشراء، 51.19 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 51.06 للشراء، 51.16 جنيه للبيع.

واستقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 51.06 جنيه للشراء، 51.16 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 51.08 جنيه للشراء، 51.18 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
 

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دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

51.05 جنيه للشراء.

51.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

51.08 جنيه للشراء.

51.18 جنيه للبيع.

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دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


51.10 جنيه للشراء.

51.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة


51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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