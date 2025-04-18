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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 18- 4- 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 18 أبريل 2025 10:42 ص
استقر سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم الجمعة 18-4-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.50 جنيه للشراء، و67.71 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.41 جنيه للشراء، و67.90 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الاسترليني.وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
67.41 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
67.90 جنيه للبيع.
67.41 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
67.88 جنيه للبيع.
67.44 جنيه للشراء.
67.84 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
67.41 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
67.81 جنيه للبيع.
67.41 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
67.81 جنيه للبيع.
67.47 جنيه للشراء.
67.87 جنيه للبيع.
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