الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

0 نشر
0 تبليغ

سعر اليورو اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 استقرارا أمام الجنيه المصرى في آخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.99 جنيه للشراء، و58.16 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 57.93 جنيه للشراء، و58.38 جنيه للشراء.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.99 جنيه للشراء

58.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.93 جنيه للشراء.

58.38 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

57.93 جنيه للشراء.

58.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.94 جنيه للشراء.

58.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

57.94 جنيه للشراء.

58.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
 

57.96 جنيه للشراء.

58.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.93 جنيه للشراء.

58.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.96 جنيه للشراء.

58.41 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements