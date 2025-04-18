النفط يسجل زيادة بأكثر من 3 بالمئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة الخميس، مدعومة بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووسط تزايد مخاوف تتعلق بالإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.11 دولار أو 3.2 بالمئة إلى 67.96 دولارًا للبرميل عند التسوية، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.21 دولار أو 3.54 بالمئة إلى 64.68 دولارًا للبرميل.

وارتفع الخامان بنحو 5 بالمئة خلال الأسبوع ليحققا أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

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