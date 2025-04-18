الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بعد تقليل “المركزي الأوروبي” لمعدلات الفائدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض، خلال تعاملات الخميس، بعد أن قلّل البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25%.

وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي انخفاضًا بنسبة 0.13% بمقدار 0.67 نقطة، ليصل إلى 506 نقاط، وتراجع مؤشر “كاك 40″ الفرنسي بنسبة 0.60% بمقدار 44 نقطة ليصل إلى 7285 نقطة.

وانحسر مؤشر”داكس” الألماني بنسبة 0.49% بمقدار 105 نقاط ليصل إلى 21205 نقاط، وحقق مؤشر “FTSE MIB” الإيطالي خسائر بنسبة 0.24% بمقدار 87 نقطة ليصل إلى 35980 نقطة.

وارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بمقدار 0.06 نقطة ليصل إلى 8275 نقطة، وانخفض مؤشر “IBX35” الإسباني بنسبة 0.19% بمقدار 24 نقطة ليصل إلى 12918 نقطة.

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