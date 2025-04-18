شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات سعر الذهب منذ بداية الأسبوع.. تعرف على سعر جرام الذهب الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.6% مدعوما بأمر ترامب بفتح تحقيق في رسوم جمركية محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية، بالإضافة إلى مراجعات لواردات الأدوية والرقائق. يعود الارتفاع الأخير في أسعار الذهب بشكل كبير إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وقوة طلب البنوك المركزية، واستمرار المخاوف بشأن التضخم.

تدفع أسعار الفائدة المرتفعة أسعار الذهب إلى الانخفاض من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب وتعزيز الدولار، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين.

رفعت مؤسسة جولدمان ساكس المالية توقعات سعر الذهب بنهاية عام 2025 من 3300 دولار للأونصة إلى 3700 دولار للأونصة، مع نطاق متوقع يتراوح بين 3650 و3950 دولار، لتشير إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بسبب مخاطر الركود.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24: 5451 جنيهاً

عيار 21: 4770 جنيهاً

عيار 18: 4088 جنيهاً

جنيه الذهب: 38160 جنيهاً



أونصة الذهب: 3818 دولارا.

كما رفع بنك ANZ توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3600 دولار للأونصة، وتوقعاته للأشهر الستة المقبلة إلى 3500 دولار من 3200 دولار، وفقًا لما ذكره البنك اليوم الأربعاء، وأشار البنك إلى أن تزايد مخاطر الركود والتحول الجديد في المشهد الجيوسياسي واضطرابات سلاسل التوريد العالمية ومخاوف ارتفاع التضخم إلى جانب تغير توقعات أسعار الفائدة، تشير إلى أن الذهب سيبقى قويًا في المستقبل القريب







