شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18-4-2025 فى قطر عيار21 بـ339.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية. في قطر بالتزامن مع التعريفات الجمركية الجديدة، ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 387.75 ريال

عيار 22 سجل 355.50 ريال

عيار 21 سجل 339.25 ريال

عيار 18 سجل 290.75 ريال

عيار 14 سجل 226.25 ريال

عيار 12 سجل 193.75 ريال

الاونصة 12059.75 ريال

الجنيه الذهب 2714.00 ريال

الأونصة بالدولار 3313.36 دولار

وارتفع الذهب بأكثر من 1% خلال هذه اللحظات من تعاملات امس الخميس، مع تدفق المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن بعد أن رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين، أكبر مستهلك للمعادن، ما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية المشتعلة بالفعل، رغم التجميد المؤقت للرسوم الجمركية على دول أخرى لمدة 90 يومًا.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.