شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 18-4-2025 أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع .

و سجل سعر الدولار اليوم الجمعة ،بالبنك الأهلى المصرى 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع و فى بنك مصر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية ، الآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.