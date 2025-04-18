شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": ارتفاع اشتراكات إنترنت المحمول بنسبة 10% خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول "صوت وبيانات" بنسبة نحو 10% خلال عام، ليصل إلى 85.46 مليون اشتراك بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 77.68 مليون اشتراك في يناير 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسجل عدد الاشتراكات النشطة في ديسمبر 2024 نحو 84.24 مليون اشتراك، بما يشير إلى استمرار النمو في الخدمة على أساس شهري وسنوي.

كما أوضحت البيانات نمو الاشتراكات الخاصة بخدمة إنترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية "بيانات فقط"، لتسجل 3.34 مليون اشتراك في يناير 2025، مقابل 2.55 مليون اشتراك في يناير 2024، بزيادة سنوية قدرها نحو 31%، ما يعكس تنامي الاعتماد على أجهزة الاتصال غير التقليدية للوصول إلى الإنترنت.



وشهدت خدمات الاتصالات في مصر توسعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على التطبيقات الرقمية وخدمات البث، إلى جانب جهود وزارة الاتصالات لتوسيع التغطية وتحسين البنية التحتية الرقمية.

كما تعكس الزيادة في الاشتراكات اهتمام المستخدمين بالخدمات الرقمية، لا سيما مع التوسع في استخدام الإنترنت في قطاعات التعليم والعمل والخدمات الحكومية.