شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب رفع توقعات الذهب نحو 4 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب أخر تطورات سعر الذهب في مصر والبورصة العالمية بعد أن رفعت مؤسسة جولدمان ساكس وبنك ANZ توقعاتهما لأسعار الذهب بنهاية عام 2025، مدفوعة بزيادة قوية في الطلب من البنوك المركزية وتصاعد مخاطر الركود.



أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 5451 جنيهًا

- عيار 21: 4770 جنيهًا

- عيار 18: 4088 جنيهًا

- جنيه الذهب: 38160 جنيهًا

- أونصة الذهب: 3818 دولارًا

شهية المستثمرين للذهب:

تتزايد شهية المستثمرين حول العالم للتحوط بالذهب في ظل حالة الضبابية والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

توقعات أسعار الذهب:

- جولدمان ساكس: 3700 دولار للأونصة بنهاية 2025، مع نطاق سعري متوقع بين 3650 و3950 دولارًا.

- بنك ANZ: 3600 دولار للأونصة بنهاية 2025، و3500 دولار خلال الأشهر الستة المقبلة.

أسباب التعديل في التوقعات:

- تزايد المخاطر الاقتصادية العالمية

- التقلبات الجيوسياسية

- تعطل سلاسل التوريد

- المخاوف المستمرة من التضخم

- تحولات محتملة في سياسات أسعار الفائدة